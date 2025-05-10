لجنة الطوارئ تُطمئن المواطنين بشأن الهزة الأرضية في طرابلس

طمأنت اللجنة الوطنية للطوارئ المواطنين بشأن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة طرابلس مساء اليوم السبت، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد أي تقارير عن أضرار بشرية أو مادية.

وفي تصريح له، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ نصر المحتوت أنه فور ورود أنباء عن شعور بعض المواطنين بالهزة الأرضية في تمام الساعة 18:35 بالتوقيت المحلي، تم التواصل مع أعضاء اللجنة والجهات المعنية لمتابعة الموقف بشكل فوري، وأكد أن الهزة الأرضية، التي سجلت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وقعت في عرض البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 124 كيلومترًا شمال شرق العاصمة طرابلس.

وأضاف المحتوت أن اللجنة لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغات عن وقوع أضرار بشرية أو مادية نتيجة لهذه الهزة، وأن الأوضاع العامة في العاصمة مستمرة بشكل طبيعي.

وأشاد رئيس اللجنة بتعاون الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن اللجنة تتابع التطورات بشكل دقيق وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة. كما دعا المحتوت المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة أن الوضع مستقر ولا داعي للقلق في الوقت الحالي، في حين تستمر جهود المتابعة لمواكبة أي تطورات قد تطرأ.