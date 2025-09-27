«اللجنة الوطنية للطوارئ» تناقش الاستعدادات لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية المحتملة

عقدت اللجنة الوطنية للطوارئ اليوم السبت اجتماعاً استثنائياً برئاسة “نصر المحتوت”، وبحضور جميع أعضائها من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك للتنسيق والتحضير المبكر لمواجهة تداعيات تقلبات الأحوال الجوية المحتملة، والتي أشارت إليها النماذج العددية للتنبؤات الجوية.

وبحسب وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، أشارت تنبؤات النماذج العددية إلى احتمال تأثر مناطق الوسط والغرب والجنوب الغربي بالبلاد خلال الأسبوع الجاري بهطولات مطرية متفاوتة الشدة، ما قد ينجم عنه تشكل السيول وجريان الأودية.

وترتكز الاجتماعات على مناقشة مستجدات التنبؤات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومدى خطورة العاصفة المطرية المتوقعة.

كما تم تقييم مستوى الجاهزية في البلديات المتوقع تأثرها، والتباحث حول آلية التنسيق بين غرف العمليات المركزية والجهات المعنية. وتمت أيضًا مناقشة خطة استجابة للتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية المتوقعة.