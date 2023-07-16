اللجوء إلى «الفيفا».. العميد يُهدد اتحاد الكرّة على خلفية أحداث السداسي

قال رئيس الجمعية العمومية لنادي الاتحاد إنّ إدارة النادي ستتخذ خطوات قد يترتب عليها تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الأحداث التي صاحبت الدوري السداسي.

وأوضح رئيس الجمعية العمومية للنادي أنّه من الممكن أن يتوقف النشاط الرياضي بشكل عام، متّهما الاتحاد الليبي لكرة القدم بتسبب في هدم كل جسور التواصل بين الأندية الليبية وخلق حالة من الاحتقان فيما بينها.

وتابع رئيس الجمعية العمومية أنّ اتحاد الكرّة لم يف بوعوده وهذه التصرفات المربية تستهدف مبادئ ميثاق الشرف الرياضي، داعيا رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لتحكيم العقل.