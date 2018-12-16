اللحوم الحمراء تزيد خطر الاصابة بأمراض القلب

واللحوم الحمراء الغنية بالبروتين وهو عنصر ضروري لبناء العضلات وتقويتها والحفاظ على صحتها، لا تخلو من بعض المخاطر على صحة القلب حسبما وجدت احدى الدراسات الجديدة.

الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الاوروبية، خلصت الى ان الاستهلاك المستمر والمنتظم للحوم الحمراء يمكن ان يرفع من نسبة الاصابة ب امراض القلب والاوعية الدموية.

إن ارتفاع مستوى المركب العضوي المعروف باسم TMAO في القناة الهضمية اثناء عملية الهضم يمكن أن تكون له علاقة وثيقة بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

ويتم انتاج هذا المركب عندما تهضم بكتيريا الامعاء الكولين والليسيثين والكارنيتين، وهي مغذيات متوفرة بكثرة في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والكبد.

وتشير الدراسة التي تعتبر الاولى من نوعها في هذا المجال والتي اعتمدت على عينات من البول والدم مأخوذة من 113 شخصاً، إلى ارتفاع مستوى هذا المركب العضوي بثلاثة أضعاف بين المشاركين في الدراسة والذين اتبعوا نظاما غذائيا يقوم على اللحوم الحمراء خلال مدة شهر واحد فقط.

تجدر الاشارة إلى أن اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن، هي مصادر جيدة للبروتين والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تشكل جزءا مهماً من نظام غذائي متوازن. إلا أن الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء خاصة المصنعة منها، قد يزيد من خطر الإصابة ب سرطان الامعاء.