اللقاحات الخاصة بالأطفال جاهزة والتطعيم في نهاية نوفمبر

حطت الطائرة الثالثة التابعة لمنظمة اليونيسف إلى مطار معيتيقة في طرابلس لإستكمال تسليم عدد 4.7 مليون جرعة من تطعيم الحصبة والروبيلا وشلل الأطفال، إضافة إلى عدد 2.75 مليون جرعة من فيتامين “أ” والمحاقن وصناديق السلامة.

حيث تعتبر هذه الإمدادات أساسية لحملة التلقيح الوطنية التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال نهاية شهر نوفمبر لتحصين حوالي 2.75 مليون طفل معرضين للأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات.

هذا وتقوم منظمة اليونيسف بتنفيذ العديد من الأنشطة في كافة ربوع ليبيا إضافة إلى تقديم الدعم المستمر للأطفال.