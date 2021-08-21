اللواء أبوشحمة: سيتم الإفراج عن كل المحتجزين في الشرق والغرب

اعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية اللواء أحمد أبوشحمة، أن عملية الإفراج اليوم السبت، عن الموقوفين الـ17، خطوة تأتي من ضمن الخطوات والملفات التي تباحثتها اللجنة خلال أعمالها واجتماعاتها السابقة التي عقدتها بمدينة سرت، بشأن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين.

وطمأن اللواء أبوشحمة في كلمة له خلال مراسم إطلاق الموقوفين في المنطقة الـ50 غرب مدينة سرت، الليبيين بأنه سيتم الإفراج عن كل المحتجزين لدى الشرق والغرب وهي من ضمن الخطوات التي تسعى اللجنة لتحقيقها بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.

وتقدم اللواء أحمد أبوشحمة، في كلمته بالشكر لكل من ساهم أو حضر اليوم مراسم الإفراج عن الموقوفين في المنطقة الشرقية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وتم اليوم السبت، بمنطقة الـ 50 غرب مدينة سرت إطلاق سراح 17 شخصاً من المنطقة الغربية كانوا موقوفين في المنطقة الشرقية، في احتفالية حضرها أعضاء لجنة 5+5 وعدد من الضباط والقيادات العسكرية، وتم تسليم المحتجزين من المنطقة الغربية إلى رئيس وأعضاء مجلس وحكماء مدينة مصراتة.