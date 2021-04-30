اللواء «بيت المال» يُؤكد جاهزية قواتهم لتأمين فرق الكهرباء لصيانة محطة سرت

أعلن آمر غرفة عمليات سرت والجفرة اللواء إبراهيم بيت المال، عن جاهزية قواتهم، لتأمين فرق الشركة العامة للكهرباء خلال أعمال صيانة محطة سرت البخارية.

وقال بيت المال في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي بلاغرفة اليوم الجمعة: “في الوقت الذي تؤكد فيه غرفة عمليات سرت والجفرة موقفها، بشأن الحفاظ على مكتسبات الشعب الليبي، والدفاع عن أرض الوطن الطاهرة؛ ومتابعة لجهود الشركة العامة للكهرباء في توفير هذه الخدمة الضرورية، والمتمثلة في صيانة بعض المحطات لتغطية العجز الحاصل فيها.. عليه فإننا نعلن جاهزيتنا التامة لتأمين تنقل الأطقم الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء، بشأن صيانة محطة سرت البخارية، لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الكريم في أقرب الآجال”.

واستطرد قائلاً: “وإذا نعلن ذلك، فإننا نفيد بعدم تحملنا مسؤولية أي عرقلة قد تحدث لهذه الأطقم على يد قوات الطرف الآخر”.