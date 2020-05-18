اللواء مروان: سماء المنطقة الغربية مؤمنة بالكامل

أكد آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، أنه بعد سيطرة قوات بركان الغضب على قاعدة الوطية الجوية أصبحت سماء المنطقة الغربية مؤمنة بالكامل.

وأضاف اللواء مروان في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن قوات بركان الغضب ستستخدم قاعدة الوطية لضرب أي أهداف تُهدد أمن المنطقة.

وأشار آمر المنطقة العسكرية طرابلس إلى أن سيطرة قوات بركان الغضب على قاعدة الوطية الجوية جاء نتيجة عمل دؤوب ومستمر وتظافر الجهود لرفع الظلم والمعاناة على سكان طرابلس.

ووجه اللواء مروان نداء لحكماء المنطقة الغربية بالرجوع لحضن الوطن للحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي تضرر بفعل العدوان الذي شنه حفتر على العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت قوات بركان الغضب بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تحرير قاعدة الوطية العسكرية بالكامل من مسلحي حفتر ومرتزقته وانضمامها إلى المدن المحررة في الساحل الغربي.

من جانبه أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

وتعد قاعدة الوطية؛ آخر تمركز عسكري مهم تملكه عناصر حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية.

كما تعد قاعدة الوطية الجوية التي تبعد عن العاصمة حوالي 140 كيلو مترا أكبر قاعدة عسكرية حيث تستطيع استيعاب وإيواء 7000 عسكري والوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية فقط، وكان الأمريكيون قد شيدوها عام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر ذات أهمية كبيرة حيث تتمكن القوات المسيطرة عليها من تنفيذ ضربات جوية على محاور القتال جنوب العاصمة وضرب أهداف عسكرية حتى على الحدود مع تونس والجزائر، إضافة إلى كونها تمتلك تحصينات عسكرية كبيرة بالمنطقة المحيطة بها من ناحية التضاريس والجغرافيا.