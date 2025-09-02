اللواء 444 قتال: إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على محيط معسكر بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال عن تعرض محيط معسكره في مدينة بني وليد لهجوم إرهابي نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة، حيث أقدم على تفجير نفسه أمام بوابة المعسكر.

وأكد اللواء أن وحداته تعاملت مع الموقف بسرعة وحزم، وتمكنت من السيطرة الكاملة على محيط الموقع خلال اللحظات الأولى من التفجير، دون تسجيل أي خروقات أمنية أو خسائر بشرية أو مادية داخل المعسكر.

كما باشرت الجهات المختصة على الفور إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الهجوم وتتبع الجهة المنفذة.

وشدد اللواء في بيانه على أن هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن لن تنال من عزيمة أفراده، مؤكدًا استمرار مهامه بكامل الجاهزية في حماية الوطن وملاحقة بؤر الإرهاب حتى اجتثاثها.

وأضاف البيان: “هذه الأساليب الدنيئة لن تزيدنا إلا إصرارًا على أداء واجبنا الوطني، وسنواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة أهلنا في أي مكان من أرض ليبيا”.