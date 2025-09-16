«اللواء 444» قتال يضبط أوكار مخدرات ويقبض على تجار ومتعاطين في طرابلس

استمراراً لحملته الأمنية الحازمة ضد تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والتي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة وإحكام السيطرة على كل من يحاول العبث بعقول شباب ليبيا وأمن المجتمع، تمكنت مفارز اللواء 444 قتال من ضبط عدة أوكار لترويج المخدرات بأنواعها، بما في ذلك الحشيش والكوكايين والأقراص المخدرة.

وألقت المفارز القبض على عدد من التجار والمتعاطين في مناطق متعددة بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى في المنطقة الغربية، حيث تم ضبط:

المدعوان (س،ا،إ) و(ع،م،م) بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة.

المدعو (م،م،ع) في طرابلس بتهمة تجارة الكوكايين والأقراص المخدرة.

المدعو (ع،إ،ق) بتهمة تجارة وتعاطي مخدر الحشيش.

المدعو (ص،م،ص) في إحدى مدن المنطقة الغربية بتهمة تجارة الحشيش.

وتم ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهمين وإغلاق أوكارهم، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء 444 قتال أنه سيظل حائط الصد الأول في مواجهة تجار السموم ومروجي الفساد، ولن يتهاون مع أي من يحاول استهداف شباب الوطن أو النيل من استقراره وأمنه.