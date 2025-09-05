«اللواء 444 قتال» يعتقل مطلوباً خطيراً وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات

ليبيا
اللواء 444 قتال
ضربة جديدة لتجار المخدرات والعناصر الإجرامية التي تسعى لزعزعة أمن المجتمع

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الليبي من تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المدعو (ع. م. ح. ا)، المطلوب في عدة قضايا وصادرة بحقه أحكام سابقة، وذلك بعد متابعة دقيقة ورصد وتحريات استمرت لعدة أيام.

وبحسب اللواء 444 قتال، ضُبط بحوزة المتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، في واقعة تُعد ضربة جديدة لتجار المخدرات والعناصر الإجرامية التي تسعى لزعزعة أمن المجتمع.

وتأتي هذه العملية ضمن الحملة الأمنية المكثفة التي ينفذها اللواء 444 قتال، والتي تستهدف أوكار الجريمة وتجار المخدرات والمطلوبين للعدالة، في إطار جهود مستمرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار.

