«اللواء 444 قتال» يعزز جاهزيته لتعزيز الاستقرار بمختلف المناطق

في إطار متابعة استعدادات الوحدات العسكرية بالجيش الليبي، قام اللواء محمود حمزة بحضور الجمع الصباحي لكتيبة المدرعات الأولى التابعة للواء 444 قتال، حيث أجرى جولة تفتيشية للاطلاع على مستوى التجهيز والاستعداد داخل الكتيبة.

وخلال جولته التفقدية، أكد اللواء حمزة على ضرورة رفع مستوى الجاهزية، مشددًا على أهمية التدريب المستمر والعمل بروحٍ وطنية عالية.

كما أشار إلى أهمية تقوى الله عز وجل، والابتعاد عن الظلم، موضحًا أن الواجب الوطني يتطلب من الجميع التضحية والعمل بإخلاص من أجل الوطن والشعب.

وفي نهاية حديثه مع الضباط والجنود، دعا اللواء حمزة إلى أن يكون الجيش الليبي دائمًا جاهزًا للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

وأضاف: “نسأل الله أن يبارك في جهودكم، وأن تكونوا دائمًا درعًا حصينًا يحمي وطننا الحبيب من أي تهديد”.