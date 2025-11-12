«اللواء 444 قتال» يفتح باب القبول لدورة تدريبية للانضمام إلى الجيش الليبي

أعلن اللواء 444 قتال عن فتح باب القبول للدورة التدريبية للانضمام إلى صفوف الجيش الليبي، مؤكداً التزامه بالدفاع عن البلاد وحماية المواطنين وضرب أوكار المخربين والخارجين عن القانون.

وتشمل شروط التقديم أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، لا يزيد عمره عن 35 عاماً، ولائقاً صحياً للخدمة العسكرية. ويجب على المتقدم توفير المستندات التالية: شهادة الميلاد مع الرقم الوطني، صورة إثبات شخصية (بطاقة أو جواز سفر)، شهادة الحالة الجنائية، شهادة المستوى الدراسي إن وجدت، و8 صور شخصية ملونة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

ووفق الإعلان، سيحصل المتدرب على مكافأة مالية قدرها 1500 دينار، إضافة إلى كافة مستحقات المنتسب للجيش الليبي، على أن تُقام الدورة في معسكرات اللواء 444 قتال، وسيُوزع المجندون بعد التخرج في أماكن قريبة من محل إقامتهم.

أماكن قبول الملفات تشمل:

طرابلس: معسكر التكبالي بصلاح الدين

ترهونة: معسكر اللواء 444 قتال

بني وليد، غريان، الشقيقة، نسمة، العربان: معسكرات اللواء 444 قتال