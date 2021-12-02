«اللواء 444 قتال» يقتحم مقرا عسكريا في القره بوللي

داهم اللواء 444 قتال مقرا عسكريا في منطقة القره بوللي تتمركز به مجموعة مسلحة تقوم ببيع المخدرات.

وأوضح اللواء أنّه جرى ضبط 1000 قرص مخدّر وأسلحة وذخيرة كانت في المقر العسكري، مشيرا إلى أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطين إلى النّيابة العسكرية.

وذكر اللواء أنّه جرى القبض على شخص قام بالتّهجم على عائلة في مدينة بالرصاص، موضحا أنّهم وجدوا في حوزته مخدّر حشيش وتبيّن فيما بعد أنه يمتهن تجارة المخدرات.

وأضاف اللواء أنّه جرى إحالة المتّهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية.

وأكّد اللواء القبض على شخصان آخران إحداهما في منطقة السّبيعة والثاني في ترهونة، وبحوزتهما أقراص مخدّرات.