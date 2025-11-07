اللواء «444 قتال» يضبط متورطين بالاتجار بالمخدرات في طرابلس

في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الجريمة وملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، تمكنت مفارز اللواء 444 قتال من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين في الاتجار بالحبوب المخدرة ومخدر الحشيش في العاصمة.

وقد تم توقيف مجموعة من الأشخاص بتهم الاتجار بالمخدرات، وهم:

المدعوتان (م،م،ا) و(أ،ب،ع)

(أ،ع،ف)

(و،م،ا)

(م،ض،أ)

(أ،ا،ا) بالإضافة إلى شخصين آخرين.

كما تم ضبط المدعو (إ،ع،إ)، الذي يعد من أفراد إحدى العصابات التي تم ضبطها سابقًا، وذلك بتهمة الاتجار بالحبوب المخدرة.

وتمت مصادرة جميع الكميات المضبوطة من المخدرات، وتجري الآن التحقيقات اللازمة، وسيتم إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد اللواء 444 قتال استمراره في مكافحة الجريمة وتنفيذ مهامه، حفاظًا على أمن المجتمع والحد من انتشار المخدرات التي تهدد صحة وسلامة شباب البلاد.