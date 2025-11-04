«اللواء 444 قتال» يواصل جهود مكافحة الجريمة

في إطار المهام الأمنية المناطة به، يواصل اللواء 444 قتال جهوده المكثفة في مكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت مفارز اللواء خلال الأيام الماضية من تنفيذ عدة ضبطيات نوعية، حيث تم القبض على كل من:

المدعو (أ، ا، ع) بتهمة المتاجرة بمخدر الكوكايين والخمور.

المدعو (أ، س، ا) بتهمة المتاجرة بالخمور.

وتمت مصادرة الكميات التي كانت بحوزتهم، في حين تجري التحقيقات الأولية معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويؤكد اللواء 444 قتال استمراره في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن العاصمة وتهديد سلامة المجتمع، ساعيًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.