«اللواء 444 قتال» يواصل ضرب أوكار التهريب وحماية الحدود

في عمق الصحراء الليبية، وتحت برودة الليل القاسية، تواصل مفارز الجيش الليبي التابعة للّواء 444 قتال مرابطتها في الوديان والسهول، ساهرة على أمن الوطن وحراسة حدوده، واضعة الكمائن المحكمة لصدّ المهربين الذين يحاولون العبث بمقدّرات الشعب الليبي.

وتمكنت المفارز من ضبط شاحنة محمّلة بالطوب، أخفى المهربون بين حمولتها خزانات وقود معدّة لتهريبها إلى خارج البلاد، في محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني.

كما أُحبط في كمين آخر تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن سيارة دفع رباعي.

ويواصل أبطال الجيش الليبي عملهم المتواصل ليلًا ونهارًا لقطع خطوط الإمداد على المهربين وإحباط محاولاتهم، حفاظًا على أمن ليبيا واستقرارها.