«اللواء 444 قتال» يواصل ملاحقة تجار المخدرات ويضبط عدداً من المتورطين بعدة مناطق

في إطار الجهود المستمرة للواء 444 قتال لبسط الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من آفة المخدرات وما تسببه من أضرار صحية وأخلاقية، تواصل مفارز اللواء عملياتها الميدانية لتضييق الخناق على تجار المواد المخدرة والمتاجرين بعقول الشباب.

وخلال الأيام الماضية، تمكنت مفارز اللواء من ضبط أوكار معدة لترويج مخدرات الحشيش والكوكايين والحبوب المخدرة، إضافة إلى إيقاف عدد من التجار والمتعاطين في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية.

وضُبط كل من (ي،ا،م)، (خ،م،خ)، (ج،م،م)، (ي،م،ا) بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة.

وفي منطقة أخرى، تم ضبط (م،س،ا)، (م،م،ا) بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة ومادة الحشيش، كما أوقفت المفارز المدعوة (ر،ف،ح) بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة، وفي مدينة أخرى بالمنطقة الغربية، تم ضبط (هـ،ب،ا)، (ع،ا،ع)، و(م،ي،ا) بتهمة المتاجرة بالخمور.

وتم التحفظ على المواد الممنوعة المضبوطة، وإغلاق الأوكار المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء 444 قتال استمراره في أداء مهامه الوطنية، وتعقّب كل من يتورط في الإضرار بالمجتمع، مشدداً على أن العدالة ستطال كل من يسعى إلى نشر الفساد وزعزعة أمن البلاد وسلامة مواطنيها.