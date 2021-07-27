اللواء 444 قتال يُحبط مخططاً يستهدف العاصمة

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن إحباط مخطط يستهدف العاصمة طرابلس.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن بناء على معلوماتٌ مخابراتيّة دقيقة، استطاع مفارز اللّواء 444 قِتال، من إحباطِ مخطّط خطير وكبير تُشرِف عليه أيْدي خارجيّة يستهدف العاصمة بافتعال أزمة خانقة للمواطنين داخلها لإثارةِ الرأي العام.

ويتمثل المخطّط الذي عمِلت على إفشاله وإحباطه مفرزة خاصّة من اللّواء 444 قِتال تضمّ عناصر متمرّسة بعد قيامهم بالتحرّي وجمع المعلومات المفصّلة لمدّة يومينِ كاملين، في نيّة مجموعة تمتهنُ الجريمة المنظّمة وإثارة الفوضى لقطع مياه النّهر الصّناعي بالقرب من وادي “تسكت” جنوب بني وليد بـ120 كيلو متر في الصّحراء والذي سينتج عنه وقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلْس.

وعلى إثر هذه المعلومات وبعد التحريات، تمكّنت مفرزة من اللّواء 444 قِتال من الدّخول والتوغّل في تلك الوديان والطرق الوعرة والقبض على هذه المجموعة والتوجه بهم إلى العاصمة لاستكمال التّحقيقات والكشف عن المزيد من المعلومات ومن يقف وراء هذه الأعمال والمسؤول المباشر عن افتعالها في طرابلس والمدن الأخرى.

معلوماتٌ مخابراتيّة دقيقة.. استطاع "اللّواء 444 قِتال" من إحباطِ مخطّط خطير وكبير تُشرِف عليه أيْدي خارجيّة يستهدف… تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الثلاثاء، ٢٧ يوليو ٢٠٢١