"اللواء 444 قتال" يُحرر 195 شخص بينهم نساء وأطفال كانوا مختطفين

أعلن اللواء 444 قتال تحرير 195 شخصاً من بينهم 23 امرأة وطفلان في بني وليد كانوا مختطفين.

وذكر اللواء 444 قتال أنّ الأشخاص كانوا قد اختطفوا في وقت سابق وهم من مصر والسودان والنيجر ونيجيريا وإريتريا وأثيوبيا مؤكدا القبض على العصابة المكونة من 9 أشخاص وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأوضح اللواء 444 قتال أنّ الخاطفين طالبوا بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، مشيرا إلى تعرض المخطوفين للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

وأكّد اللواء 444 قتال القبض على آمر العصابة «أصيل السنوسي اشنيشح» رفقة آخرين من العصابة وهم من جنسيات أخرى وسيتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم.