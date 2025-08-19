اللواء «444 قتال» يُحوّل مقرات احتُجز فيها مدنيون إلى مرافق خدمية لصالح المواطنين

في إطار جهوده المتواصلة لبناء دولة المؤسسات واستعادة سيادة القانون، يواصل اللواء 444 قتال العمل على تطهير مناطق العاصمة من المقرات والسجون السرية التي أنشأتها مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة.

وكانت منطقة أبوسليم من بين المناطق التي عانت من انتشار هذه المقرات، حيث استُخدمت بعض الأزقة والأحياء كمراكز احتجاز غير قانونية شهدت انتهاكات بحق المدنيين.

وبحسب اللواء، اليوم، وبقيادة عناصر من الجيش الليبي، يتم إعادة تأهيل هذه المواقع وتحويلها إلى مرافق تعليمية وخدمية تخدم المجتمع وتعيد الاعتبار للمناطق المتضررة. وفي هذا السياق، تم تسليم المقر المعروف باسم “مقر الوحشي” إلى شركة الطرق والجسور، دعماً لجهودها في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكد اللواء 444 أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وطنية لإعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة، وتحويل أماكن الألم والانتهاك إلى فضاءات للعطاء والتنمية.

تتواصل جهود اللواء 444 قتال في بناء دولة المؤسسات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، بعد أن كانت مليشيا دعم الاستقرار في منطقة… تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الاثنين، ١٨ أغسطس ٢٠٢٥