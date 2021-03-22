اللواء 444 قتال يُواصل عملياته العسكرية ضد عصابات التهريب والاتجار بالبشر

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر في منطقة نسمة، ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة.

وأفاد اللواء في بيان له، بقيام عناصره بمهمّة عسكريّة متقدّمة، حيث قام اللواء 444 قتال، بالتقدم اتجاه مناطق نسمة لتنفيذ مهمّة قتالية ضد المجرمين ممّن لم تصلهم سلطة الدولة والقانون من قبل.

وتمكّنت مفارز اللواء من القضاء على أوكار المجرمين والقبض على 16 شخص من رؤوس التهريب بالمناطق المستهدفة.

وتم خلال هذه العملية تحرير 85 مختطف من جنسيات إفريقية، ونجحت مفارز اللواء في تخليص سُكّان المنطقة من ظلم مجرميها ممن امتهن التهريب والاختطاف والحِرابة وصادرت عدداً من الأسلحة والآليات المستخدمة في أعمال التخريب.

ونوه اللواء إلى أن جنوده لا يزالون مستمرون في مهامّهم وسيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت وستطالهم أيدي اللواء رغماً عنهم وسيحققون عدالة القانون فيهم ولن يدّخروا جهداً لملاحقتهم مهما اختبأوا أو ابتعدوا، بحسب البيان.

واختتم البيان بالقول: “للعدالة بحول الله ناصرين وبناصية الظالمين آخذين.. نهايةُ كلّ مجرمٍ أن يطالَه القانون، وسيُبصر حينها من هو أبقى أَعَدلُ الله ثمّ إرادتنا.. أم ظلمه في هذه الأرض”.

يُشار إلى أن اللواء 444 قتال شن عدة عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية على عصابات الاتجار بالبشر في بني وليد تمكن فيها من تحرير أكثر من 120من العمال المختطفين معظمهم مصريين.

مهمّة عسكريّة متقدّمة.. قام اللواء 444 قتال “منطقة طرابلس العسكرية”، بالتقدم اتجاه مناطق نسمة لتنفيذ مهمّة قتالية ضد… تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في الأحد، ٢١ مارس ٢٠٢١