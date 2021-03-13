اللواء 444 قتال يُواصل عملياته العسكرية ضد عصابات الاتجار بالبشر

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر في مدينة بني وليد، ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة.

وأوضح اللواء في بيان له، أنه “حدثت بعض الاشتباكات مع مهربي البشر وكانت الأمور تحت السيطرة، وقد تعرض 3 جنود من اللواء 444 لإصابات إحداهما خطيرة، فيما تعاملت مفارز اللواء المتقدمة مع الراميين وأردت أحدهم قتيلا”.

وأضاف أنه “من خلال هذه المهمة تم ضبط 4 مسلحين لا يحملون الجنسية الليبية من ذوى البشرة السمراء، قاموا بالرماية على جنودنا وصادرت أسلحتهم”.

يُشار إلى أن اللواء 444 قتال شن عدة عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية على عصابات الاتجار بالبشر في بني وليد تمكن فيها من تحرير 120من العمال المختطفين معظمهم مصريين.

إفادة حول المهمة العسكرية في مدينة بني وليد فجر اليوم قامت مفارز اللواء 444 قتال منطقة طرابلس العسكرية بإقتحام عدة… تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في السبت، ١٣ مارس ٢٠٢١

وفي وقت لاحق، قام اللواء 444 قتال بتسليم المختطفين من الجنسيات الأفريقية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قام اللواء 444 قتال منطقة طرابلس العسكرية بتسليم المختطفين من الجنسيات الأفريقية لجهاز مكافحة الهجرة ويأتي ذلك تتويجا لجهود عناصر اللواء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في السبت، ١٣ مارس ٢٠٢١