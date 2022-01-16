اللواء 444 يقبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

اعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على أحد المتّهمين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، اليوم الأحد، فقد تمكّنت مفرزة من مفارز اللّواء 444 قِتال من القبض على المدعو (أ، س، غ، ع) التابع لعناصر”الكاني” الإجراميّة.

وأشار اللواء إلى أن المدعو متّهمٌ في عدد 3 قضايا قتل، أولهم شخص تعرّض للخطف ومات بسبب التعذيب، ووُجِدَ اثنان منهم في المقابر الجماعيّة بعد أن تمّ التّعرّف على رُفاتِهِما حيث أن المقبوض عليه قام بخطفهم في سنة 2017.

هذا وسيتمّ إحالة المتّهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.