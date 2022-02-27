انتخابات ليبيا

اللواء 444 يقبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 27 فبراير 2022 - 20:41 نُشر: الأحد، 27 فبراير 2022 - 20:41
ليبيا
اللواء 444 يقبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة
لواء 444
القبض على متورط في قضايا المقابر الجماعية

اعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على أحد المتّهمين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، فقد تمكّنت مفرزةٌ خاصّة من مفارز اللّواء 444 قِتال وفي عمليّة نوعية مهمّة؛ من إلقاء القبض على المدعو (محمد عبد الحكيم هنيّة) الملقّب بـ”الدراما”.

وأشار اللواء إلى أن المقبوض عليه هو أحد أهم المتّهمين في جرائم القتل والمقابر الجماعيّة في مدينة ترهونة.

تمكّنت مفرزةٌ خاصّة من مفارز "اللّواء 444 قِتال" وفي عمليّة نوعية مهمّة؛ من إلقاء القبض على المدعو:(محمد عبد الحكيم…

تم النشر بواسطة ‏اللواء 444 قتال‏ في السبت، ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
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