اللواء 444 يقبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

اعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على أحد المتّهمين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، فقد تمكّنت مفرزةٌ خاصّة من مفارز اللّواء 444 قِتال وفي عمليّة نوعية مهمّة؛ من إلقاء القبض على المدعو (محمد عبد الحكيم هنيّة) الملقّب بـ”الدراما”.

وأشار اللواء إلى أن المقبوض عليه هو أحد أهم المتّهمين في جرائم القتل والمقابر الجماعيّة في مدينة ترهونة.