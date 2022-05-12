اللواء 444 قتال يقبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على أحد المتّهمين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، فقد تمكّنت مفرزةٌ من مفارز اللّواء 444 قِتال في كمين محكم بمدينة ترهونة من إلقاء القبض على المدعو “حاتم علي محمد” الملقب بـ”الديبرا” التّابع لعناصر “الكانيات” التي كانت تُسيطر على المدينة.

وأشار اللواء إلى أن المقبوض عليه قام بخطف وقتل المواطن “عبد المعطي عامر مصباح” والذي تم العثور عليه في أحد المقابر الجماعية في الأيام الماضية بمدينة ترهونة.

وأكد اللّواء 444 قِتال بأنه لن يدّخر جَهداً ووقتًا في تتبّع ورصد والقبض على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة.