اللواء 444 يقبض على متورط في المقابر الجماعية بترهونة

اعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على جمعة خليفة الخالقي، وهو أحد المتّهمين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، اليوم الخميس، فقد تمكّنت مفرزةٌ خاصّة من مفارزِ اللّواء 444 قِتال، وبالتّعاون مع جهاز الرّدع لمكافحةِ الإرهاب والجريمة المنظّمة، من إلقاء القبض على أحد أهمّ المطلوبين بمدينة ترهونة المدعو جمعة خليفة الخالقي، والتّابع لعناصر “الكانيات” والمتورّط بدوره في عدد من قضايا الخطف والقتل والمقابر الجماعية.

وتّم القبض عليه بمنطقة أبوسليم بمدينة طرابلْس، عندما كان يختبئ في أحد المنازل والّذي كان يتجوّل متنكّرا تحت بطاقة شخصيّة ورخصة قيادة مزوّرة.

وأعلن اللواء 444 قتال، في نوفمبر الماضي، القبض على متهمين اثنين في قضايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.