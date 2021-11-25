«اللواء 444» ينفي اتفاق تشكيل قوة مشتركة مع «حفتر»

قال اللواء 444 قتال لتابع للمنطقة العسكرية طرابلس، إنّ ما يتداول عن اتفاق حول تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين مدينة ترهونة هي مجرد أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح اللواء في بيان له، أنّهم على إطلاع وإحاطة كاملة بمجريات المفاوضات بين قادة من بركان الغضب وقادة من قوات حفتر، مضيفا أن المفاوضات لم يتطرق فيها قادة البركان الى مدينة ترهونة أو مهجري «الكانيات».

وأكّد اللواء أنهم لن يرضو بعودة اللواء التاسع «الكانيات» إلى منطقة العسكرية طرابلس بداية من بني وليد وصولا إلى طرابلس.

يشار إلى أنّ بيان اللواء 444 قتال جاء بعد ما أشيع عن اتفاق بين قادة بركان الغضب وقادة حفتر على تشكيل قوة مشتركة لتأمين ترهونة.