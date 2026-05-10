اللواء «52 مشاة» يؤكد استمرار تمركزاته في مدينة الزاوية

نفت قيادة اللواء 52 مشاة في مدينة الزاوية الأخبار المتداولة على بعض الصفحات والتي زعمت انسحاب قواتها من المدينة.

وأكدت القيادة أن القوات لا تزال متواجدة في كافة تمركزاتها المكلفة بها داخل الزاوية، وتواصل أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار.

كما طمأنت المواطنين بأن الطريق الساحلي مفتوح وآمن بالكامل في الاتجاهين، وأن حركة السير تسير بصورة اعتيادية.

ودعت القيادة الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة القلق بين السكان.

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود القوات لضمان الأمن والاستقرار في مدينة الزاوية وحماية المدنيين من الأخبار المضللة التي قد تؤثر على حياتهم اليومية.