«اللواء 52» يدخل صرمان ويوقف الاشتباكات.. هدوء حذر بعد مواجهات دامية

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية بأن قوات فض النزاع التابعة للواء 52 مشاة انتشرت في مدينتي الزاوية وصرمان غرب ليبيا، بهدف وقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر الثلاثاء 4 أغسطس، وتأمين المناطق المتضررة، وعلى رأسها الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية وصرمان وجنوب مدينة الزاوية.

وقالت التقارير إن تدخل اللواء 52 مشاة، بقيادة محمود بن رجب، جاء بعد ساعات من مواجهات عنيفة اندلعت داخل مدينة صرمان بين جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بقيادة محمد بحرون المعروف بلقب “الفأر”، والكتيبة 103 مشاة المعروفة باسم “كتيبة السلعة” بقيادة عثمان اللهب.

وأشارت المصادر إلى أن دخول قوات اللواء 52 إلى المدينة ساهم في وقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات التي امتدت إلى عدد من الأحياء السكنية، وسط حالة من الهدوء الحذر بعد مواجهات خلفت قتلى وجرحى وأضرارًا مادية في مناطق مختلفة.

قتلى وجرحى وأضرار في الأحياء السكنية

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، أسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم الشقيقان قصي وعدي اللهب، إضافة إلى إصابة الشاب محمود النويصري برصاص عشوائي أمام منزله.

كما أفادت المصادر بسقوط ضحايا آخرين، بينهم مواطن مصري يدعى حسام السري وعدد من الأشخاص من جنسيات إفريقية، دون صدور إحصائية نهائية عن أعداد الضحايا.

وامتدت المواجهات إلى مناطق مأهولة بالسكان، حيث سقطت قذائف بالقرب من مبانٍ سكنية، فيما تعرضت شاحنات نقل ومركبات مدنية للاحتراق قرب مصنع الأعلاف.

كما تحدثت مصادر محلية عن استخدام طائرة مسيرة خلال المواجهات لاستهداف مواقع تابعة لعناصر من الكتيبة 103، بينما أعلن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية فرض سيطرته على مناطق جنوب مدينة صرمان.

تأمين الطريق الساحلي ومحيط المنشآت الحيوية

وأدت الاشتباكات إلى إغلاق الطريق الساحلي عند الإشارة الضوئية أولاد صقر، كما امتدت إلى محيط مصفاة الزاوية، ما دفع شركة الزاوية لتكرير النفط إلى دعوة موظفيها إلى تجنب الوصول إلى مقر العمل عبر الطرق غير الآمنة حفاظًا على سلامتهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية صرمان تعليق العمل في جميع مرافقها واعتبار اليوم عطلة استثنائية، مطالبة السكان بالبقاء داخل منازلهم والابتعاد عن مناطق التوتر.

كما رفعت فرق الهلال الأحمر والطوارئ مستوى الجاهزية للتعامل مع التطورات الميدانية، فيما دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة، وتمكين فرق الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول إلى المناطق المتضررة وإجلاء العالقين وتقديم المساعدة للمصابين.

فرار سجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل

وفي تطور أمني مرتبط بالأحداث، أعلن جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية تسجيل فرار عدد من النزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في صرمان، داعيًا الفارين إلى تسليم أنفسهم لأقرب مؤسسة إصلاحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان جهاز الشرطة القضائية قد أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادثة الفرار، والتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة لحصر أعداد الفارين ومتابعة الإجراءات المتعلقة بهم.

إشادة حقوقية بتدخل اللواء 52

من جهتها، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن تقديرها لجهود اللواء 52 مشاة في فض النزاعات المسلحة ووقف أعمال العنف، معتبرة أن انتشار قوات فض النزاع في الزاوية وصرمان ساهم في حماية المدنيين وتعزيز فرص عودة الهدوء والاستقرار.

وأكدت المؤسسة أهمية استمرار الجهود الأمنية الرامية إلى حماية السكان وتأمين المرافق العامة، مع ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات المواجهات المسلحة.

وتسود مدينة صرمان حاليًا حالة من الهدوء الحذر عقب توقف الاشتباكات، وسط متابعة أمنية وميدانية تحسبًا لأي تطورات جديدة.