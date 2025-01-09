«الليبية السريعة» تُؤكد ملكيتها الليبية وتوضح الحقيقة

في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، نفى مسؤول في شركة الليبية السريعة للنقل الجوي ما تردد حول ملكية أي جهة أجنبية لأسهم في الشركة، مؤكدًا أن ملكيتها تعود بالكامل لرجال أعمال ليبيين.



وأوضح المسؤول أن طائرة المساعدات التي توجهت إلى دمشق مؤخرًا هي طائرة ليبية مملوكة للدولة، وأن رحلتها جاءت تنفيذًا لتوجيهات حكومية.

وكشف المسؤول عن تعاون الشركة مع شركة “ترانس باس” التركية، المملوكة لرجل أعمال من أصل سوري، في مجال تأجير الطائرات والدعم الفني، مؤكدًا على ملكية “الليبية السريعة” لعدد من الطائرات واستئجارها لبعض الطائرات الأخرى من الشركة التركية المذكورة.

وأشار إلى أن “الليبية السريعة” تعمل وفق خطة طموحة لتعزيز مكانتها في سوق النقل الجوي الليبي، مستندة في ذلك إلى كوادرها الوطنية وشراكاتها الاستراتيجية مع شركات محلية ودولية.

يُذكر أن “الليبية السريعة” حققت مؤخرًا معدلات نمو ملحوظة، وتسعى لتوسيع نشاطها وتنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز مكانتها على المستويين الوطني والإقليمي.