الليبية للحديد والصلب تبحث التعاون مع شركة الكهرباء

عُقِد اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، اجتماع بين الشركة الليبية للحديد والصلب والشركة العامة للكهرباء.

وحضر الاجتماع من جانب الشركة العامة للكهرباء كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وبعض المديرين العامين ومديري الإدارات بالشركة.

وحضر من جانب الشركة الليبية للحديد والصلب كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وعضو المجلس المهندس جبريل بالحاج وعلي العجيلي مدير مكتب الرئيس.

وأفاد المكتب الإعلامي بشركة الحديد والصلب، بأن الاجتماع جاء بناء على دعوة من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وتناول الاجتماع عدداً من النقاط تمثلت في:

سرد للعلاقة التي تربط الشركتين منذ أكثر من 30 عاما والتنسيق الذي كان يتم بينهما لمعالجة العجز في الطاقة وضعف الشبكة عموما

توضيح للدور الذي قامت به محطة كهرباء الحديد في دعم الشبكة منذ بداية تشغيلها في سنة 1989 حتى تاريخه.

صيانة محطة كهرباء الحديد والعراقيل التي واجهتها رغم تخصيص العديد من الموازنات المالية لصيانتها خلال السنوات الماضية.

سبل زيادة التعاون والتنسيق حول قضية طرح الأحمال وتوفير متطلبات الشركة.

هذا وقد تم تناول هذه النقاط في جو من الإيجابية والتفهم من قِبل الطرفين، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على النقاط التالية:

تشكيل مجموعة من اللجان المشتركة لإبرام عقد حول تبادل الطاقة بين الطرفين، وكذلك لجنة لدراسة الوضع الفني لمحطة كهرباء الحديد، وأخرى لتسوية الديون والمقاصة

وضع آلية للتواصل والتنسيق حول تشغيل المجمع بهدف توفير متطلباته وتفادي إحداث ضرر بالشبكة العامة للكهرباء

تتولى الشركة العامة للكهرباء اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير الاحتياجات المستقبلية للشركة وفقا لخطط التطوير المعتمدة

تتولى الشركة العامة للكهرباء اتخاذ الإجراءات العاجلة لصيانة محطة كهرباء الحديد من خلال المبالغ المالية المخصصة من الدولة

دراسة المعالجات الممكنة للحد من العجز في الطاقة؛ كترشيد الاستهلاك والقضاء على التوصيلات غير القانونية، ومراجعة التعريفة وغيرها