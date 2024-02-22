الليبية للحديد والصلب تعقد اجتماعها برئاسة «الدبيبة»

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعها العادي الأول للعام 2024 برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمعية العمومية للشركة عبد الحميد الدبببة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.

وذكر المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة، أن الاجتماع خصص لمناقشة النشاط ومؤشرات الأداء للعام 2023، والتصديق على الميزانية التقديرية للعام 2024، ومتابعة الموقف من الميزانيات والحسابات العمومية للسنوات 2015- 2021، واستعراض الموقف التنفيذي للخطة العامة للتطوير والاستثمار.

وقدم محمد عبد المالك رئيس مجلس الإدارة عرضا ضوئيا يوضح نشاط الشركة ومؤشرات الأداء للعام 2023، والصعوبات التي تواجه الشركة لتنفيذ الخطة المعتمدة.

واستعرضت هيئة المراقبة تقريرها السنوي للعامين (2022 – 2023) وتم اعتماد توصياتها من قبل الجمعية العمومية وتوجيه مجلس الإدارة للأخذ بها خلال العام الحالي.

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة إقفال الحسابات العمومية للأعوام الماضية، بما فيها العام 2023 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، معتبرا ذلك أولوية وأهمية في نشاط الشركة.

وركز الدبيبة، على الاهتمام بالجودة من خلال اعتماد المعايير والمواصفات الليبية للحديد المورد أو المنتج محلياً من غير الشركة الليبية، والاستفادة من مختبرات الشركة الليبية للحديد والصلب ومركز البحوث الصناعية.

وشدد الدبيبة على ضرورة التطوير والاستثمار في نشاط الشركة، وإعطاء الفرصة لكافة الشركات المحلية والمؤسسات الاستثمارية للاستثمار والتعاون مع الشركة من أجل تطوير منتجاتها.