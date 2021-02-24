الليبية للحديد والصُلب تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية

قامت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأربعاء، بمدينة مصراتة، بتوقيع مذكرة تفاهم، مع شركة B. L. C التركية لأعمال الدرفلة.

ونصت المذكرة على التعاون بين الشركتين في المجالات تطوير مصنع القطاعات وتطوير آلات الصب المستمر بمصنع الصلب 2 ، وصيانة الفرن الأول بمصنع درفلة الشرائط على الساخن ، وتوفير قطع الغيار لمصانع القضبان والأسياخ.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب “Lisco” هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد و الصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.