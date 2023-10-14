الليبية للموانئ تُناقش إعادة تفعيل ميناء درنة البحري

عقد مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، بالمقر الإداري لميناء درنة البحري، الاجتماع التاسع للعام 2023م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، ومقرر اجتماع مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المعروضة فى أجندة الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها بما يُسهِم في خدمة مصلحة الشركة وتطوير خدماتها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للشركة الليبية للموانئ على فيسبوك.

وكان من أبرز البنود التي تم مناقشتها هو موضوع إعادة تفعيل ميناء درنة البحري بعد توقفه عن العمل جراء كارثة السيول خلال الشهر الماضي والأضرار التى لحقت بالميناء والمعدات التابعة للشركة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تشجيعية لبعض العاملين بالميناء الذين تنادوا وتواجدوا من اليوم الأول للكارثة للمساعدة والمساهمة فى انتشال الجثث بحوض الميناء، والمحافظة على آليات ومعدات الشركة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية التقديرية للشركة للإيرادات والمصروفات عن سنة 2024م.

وعلى هامش الاجتماع تم تقديم شهادات شكر وتقدير لتكريم العاملين وبعض الجهات المكلفة وكذلك الأفراد المتطوعين الذين ساهموا فى رفع المعاناة بالمساعدة فى إعادة تنظيف حوض الميناء وإعادة تفعيله.

وفي نهاية الاجتماع، قام الحضور بزيارة ميدانية لمدينة درنة للوقوف عن كثب على حجم الكارثة التي حلت بالمدينة وبأهلها.