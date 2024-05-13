الليبية للنفط تطلق برنامجا تدريبيا بالتعاون مع توتال الفرنسية

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط، إطلاق برنامج تدريبي لعدد من خريجي الهندسة النفطية، بالتعاون مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية.

وذكرت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي، أن البرنامج يتضمنّ التركيز على التغير المُناخي والتحول نحو الطاقات المتجددة، كما سلط الضوء على الغازات الدفينة وتأثيرها على التغير المناخي، وخطط العمل التي أوصتْ بها المؤسسات الدولية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويركز البرنامج على التغير المناخي وتحول الطاقة، ويستهدف 35 خريجا من الجامعات في 8 مدن ليبية هي طرابلس وبنغازي ومصراته والزاوية و البيضاء وسرت وغريان وسبها.