الليبيون يتفاعلون بطرافة مع خبر لقاء أبو جناح والزادمة في المغرب

تفاعل الليبيون بطريقة طريفة مع خبر لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، ونائب رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب سالم الزادمة، في المغرب.

وعلق حساب باسم أبو كنان على الخبر بالقول “سبحان الله في المغرب يتلاقوو ويهدرزو ؟؟ !! وفي ليبيا مايعرفوش بعضهم ؟؟؟ الحل يرفعونا معاهم للمغرب و خلاص” بينما قال حساب فتحي الفرجاني، ” عليش المغرب سبها اقرب” في حين علق حساب فتحي الورشفاني بالقول” شيء ايدير القداد شن دخل المغرب في الجنوب كمشة لقاقة” .

وكان أبوجناح و الزادمة التقيا في المغرب وبحثا توحيد الجهود، وتوفير الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على إعادة عجلة التنمية بالمنطقة، في المجالات كافة، بعيداً عن الانقسام والصراع السياسي وفقا لتصريح المستشار الإعلامي لأبو جناح علاء البوعيشي لشبكة الرائد.

ويبقى انقسام المؤسسات الليبية بين الشرق و الغرب، أحد أبرز المعضلات التي تعيق التقدم نحو حل سياسي، يخرج البلاد من الأزمة الحالية و يعيدها إلى طريق التنمية و الإعمار والاستفادة من الموارد الوطنية التي تضيع أمام الليبيين.