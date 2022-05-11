الليبي لحرية الصحافة يُحمّل الإحتلال الإسرائيلي اغتيال «أبو عاقلة»

حمّل المركز الليبي لحرية الصحافة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة بدم بارد.

وقال المركز في بيان له، إنّ الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الإعلامية تحاول قلب الأحداث في إستهدافها عملية اغتيال ثانية تستهدف كشف الحقيقة في الموضوع وتسعى الى مصادرة حق الراي العام العالمي في معرفة ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها.

واعتبر المركز أنّ عملية الإغتيال الجبانة نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة في حق الصحافة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني وشيوع شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب لأقدم إحتلال في تاريخ البشرية.

وأكّد المركز على أنّ استهداف الصحافة في فلسطين يندرج في إطار جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الصحفيين ووسائل الإعلام.