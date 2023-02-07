الليبي لعلوم الفضاء ينفي حدوث زلزال خلال الفترة القادمة

نفى المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، اليوم الثلاثاء، الشائعات المتداولة حول زلزال سيحدث الفترة القادمة في ليبيا.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه تلقى عشرات الرسائل وكثُر الحديث عن أن هناك زلزالًا سيحدث الفترة المقبلة في ليبيا، معتبرًا هذا الكلام غير صحيح، وهي مجرد شائعات يتناقلها البعض ليرعبوا الناس.

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بُعد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ بزمن أو مكان حدوث الزلازل فهي في علم الغيب، والله وحده يقدرها كيف يشاء.

وأضاف المركز في منشوره: “فنقول لكل من يروج لهذه الشائعات أن يتقي الله عز وجل ولا يتعمد اخافة البشر لهول هذه الأحداث في نفوس الناس.. فالإشاعة من الظواهر الخطيرة، والكوارث الاجتماعية التي تنخر في المجتمعات البشرية، وتزلزل سكينة النفوس، لاسيما في هذا الزمن الذي تطورت فيه وسائل النشر ووسائط التواصل الاجتماعي”.