الليبي لعلوم الفضاء يُؤكد استحالة رؤية هلال شوال يوم الاثنين

أصدر المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء بيانا توضيحيا عن كثر اللغط في هذه الأيام بين مشكك وبين متهكم عن صحة بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد المركز في بيانه، أن بداية الصيام في البلاد كانت بلا شك صحيحة لأنه لم يكن ممكن رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس الموافق 29 شعبان وهذا ما ذُكر سابقا في التقرير الخاص بشهر رمضان.

وأوضح المركز أن هلال شهر شوال فسيكون الاقتران يوم الإثنين 8 أبريل على تمام الساعة (8:22) مساءً، أي بعد غروب الشمس بأكثر من نصف ساعة، لذلك يستحيل رؤية الهلال مساء الأثنين لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب والتقنيات، لأنه غير موجود أصلا في الأفق (والدليل على ذلك أنه سيحدث الكسوف الكلي للشمس في أمريكا الشمالية وتجدر الإشارة أن الكسوف يعتبر إقترانا مرئي مشاهد بالعين).

وأضاف المركز الليبي للاستشعار عن بعد، أن يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 29 رمضان سيكون الهلال فوق الأفق ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويبقي فوق الأفق اكثر من 60 دقيقة لأن عمره قرابة الـ24 ساعة، وبذلك سيكون العيد لكل الدول العربية يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024.

#توضيح كثر اللغط في هذه الأيام بين مشكك وبين متهكم عن صحة بداية شهر #رمضان_المبارك … فبداية صيامنا بلا شك صحيحة بإذن… تم النشر بواسطة ‏المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء‏ في الأحد، ٧ أبريل ٢٠٢٤