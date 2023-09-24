«اللّافي» يلتقي سفير إسبانيا ويؤكّد أهمية الدّور الدّوليّ في مساعدة ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” صباح اليوم الأحد، في طرابلس، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا “خافيير لاراشي”.

وفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” أنّ السفير قدّم تعازي مملكة وحكومة وشعب إسبانيا للنائب “اللافي”، مؤكداً مواصلة العمل من أجل المساعدة الإنسانية في المدن التي اجتاحتها السيول والفيضانات مطلع سبتمبر الجاري، من خلال فرق مختصة بالدعم النفسي للمتضررين، وفريق مختص في الأوبئة.

وأشاد النائب “اللافي” بالدور الكبير الذي قام به فريق الإنقاذ الإسباني منذ وقوع الكارثة، مثمناً جهود مملكة إسبانيا من أجل إنقاذ ما يمكن من الضحايا، ومساعدة الأهالي في الوصول إلى جثامين أبنائهم.

وأكد النائب “اللافي” على أهمية الدور الدولي في مساعدة ليبيا، من خلال خبراء دوليون مختصون، لتقييم حجم الدمار، داعياً إلى توحيد كل الجهود، عبر إدارة موحدة في التعامل مع الأزمة.