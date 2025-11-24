المؤتمر الصحفي لمنتخب ليبيا في قطر.. رسائل ثقة وطموح

.عقد المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم، مساء اليوم في الدوحة، مؤتمراً صحفياً مهماً يسبق مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب.

المؤتمر شهد حضور السنغالي اليو سيسيه واللاعب طلال فرحات، إلى جانب عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالمباراة التي تأتي في توقيت حساس ومفتاحي لمسار المنتخبين.

افتتاح المؤتمر.. تركيز عالٍ وروح جماعية

استهل اللاعب طلال فرحات المؤتمر بكلمة قصيرة، لكنها حملت رسائل واضحة حول جاهزية المنتخب ورغبته في الظهور بمستوى قوي خلال البطولة.

وقال فرحات: “الطاقم الفني واللاعبون عازمون بإذن الله تعالى على تقديم مباراة قوية ضد فلسطين، ونتطلع لتحقيق الانتصارات في مشوارنا بكأس العرب إن شاء الله.”

كلمة فرحات أظهرت الثقة المتبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني، وأكدت أن المنتخب يدخل هذه البطولة بروح جديدة وطموحات كبيرة.

جاهزية العناصر الأساسية.. محور اهتمام الإعلام

تقييم حالة اللاعب علي يوسف.. كان السؤال الأول من نصيب أحد الصحفيين حول حالة اللاعب علي يوسف الذي شارك بالأمس مع النادي الإفريقي رغم إصابة سابقة، حيث استفسر عن جاهزيته وإمكانية مشاركته أساسياً.

وردّ المدير الفني للمنتخب قائلاً: “علي يوسف يصل اليوم إن شاء الله، وسيتم تقييم حالته فور وصوله. لعب 85 دقيقة بالأمس، وسنحدد إمكانية مشاركته بناءً على تقييم الجهاز الطبي. نؤكد أننا نحتاج لاعبين جاهزين بنسبة 100%، ولا مجال للمخاطرة في هذه المباراة.”

واضح من كلام المدرب أنه يتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية، وأنه لن يُقدم على أي قرار قد يعرّض اللاعب أو الفريق للخطر الفني.

أهداف المنتخب الليبي.. بين الحاضر والمستقبل

وفي سؤال حول طموحات المنتخب في نسخة 2025 من كأس العرب، خاصة بعد الخروج من الدور التمهيدي في نسخة 2021، قدّم المدرب رؤية واضحة لمشروعه: “نحن في مرحلة بناء فريق تنافسي قوي، والعين دائماً على تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

المشاركة في هذه البطولة ليست مجرد تواجد لثلاثة أيام، بل نطمح للعب البطولة كاملة، هذه البطولة محطة مهمة في مشروعنا، وكلما لعبنا مباريات أكثر كلما تحسّن الفريق.”

تصريحات المدرب تعكس فلسفة واضحة تقوم على البناء المستمر وإكساب اللاعبين خبرة البطولات الكبرى.

أسامة الشريمي.. عودة نجم بارز للواجهة

في سؤال آخر، تطرّق أحد الصحفيين إلى اللاعب أسامة الشريمي الذي عاش بداية موسم صعبة مع ناديه الإفريقي قبل أن يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية.

وعلّق المدرب على جاهزية اللاعب قائلاً: “أسامة الشريمي لاعب سوبر ومميز من الطراز الأول. لفت نظري حتى قبل التعاقد مع المنتخب. بعد بداية موسم صعبة، عاد بقوة ولعب أربع أو خمس مباريات كأساسي، وتطوره كان واضحاً. اليوم هو جاهز بدنياً وفنياً، وهو من أهم اللاعبين في مشروعنا.”

الكلمات التي قالها المدرب بحق الشريمي تؤكد أهميته في المنظومة الفنية وتبرز الاعتماد الكبير عليه في الفترة المقبلة.

طلال فرحات.. تنظيم مثالي وفلسطين منتخب محترم

في الجزء الخاص باللاعب، أجاب طلال فرحات عن سؤال حول رؤيته للبطولة ونقاط قوة المنتخب الفلسطيني، حيث قال: “كأس العرب في تطور كبير خلال السنوات الماضية. نشكر دولة قطر على التنظيم الرائع والأجواء الممتازة. اللاعبون الجدد منبهرون حقيقة بكل ما وجدوه هنا.”

وتحدّث عن منتخب فلسطين: “فلسطين منتخب محترم جداً. شاهدنا مبارياته مع الكوتش، ودرّبنا على نقاط القوة والضعف. المباراة صعبة جداً، ونسأل الله التوفيق.”

كلمة اللاعب عكست احتراماً للمنافس وتركيزاً كبيراً داخل المجموعة.

اختُتم المؤتمر برسالة مشتركة من المدرب والطاقم الفني: “شكراً لحضوركم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.”

بهذه الروح الجماعية والانضباط الفني والذهني، يدخل المنتخب الليبي أهم مبارياته في البطولة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تكون بداية لمسار مميز في كأس العرب ومقدمة لمشروع طويل الأمد يستهدف بناء منتخب قادر على المنافسة قارياً.