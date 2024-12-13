«المؤتمر العلمي الدولي للموارد المائية» يختتم أعماله

اختتم المؤتمر العلمي الدولي الثاني للموارد المائية والأمن المائي، أعماله في جامعة سبها، “بجملة من التوصيات المهمة التي تدفع في مجملها إلى ضرورة الالتفات بجدية إلى ملف الموارد المائية، وبحث الآليات الناجعة لتطويرها”.

وحظي المؤتمر، الذي نُظم برعاية شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز، “بمشاركة واسعة من القامات العلمية والباحثين المتخصصين في هذا المجال من الداخل والخارج”.

كما كان “لإدارة الإنتاج والتطوير بالشركة، مشاركة متميزة تمثلت في ورقة علمية بعنوان “الإدارة الرشيدة للموارد المائية بحوض مرزق والأحواض المشتركة”، أعدها وقدمها الدكتور الصادق أغنية”.

وخلال فعاليات الختام، “كرمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر فريق الأزمة التابع للمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى شركات زلاف وسرت وأكاكوس، لما قدموه من مجهودات لحل أزمة طفح المياه في بلدية زليتن”.