«المؤتمر الوطني للتحول الطاقي» في طرابلس.. خطوة استراتيجية نحو مستقبل مستدام

تواصل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية تعزيز مسار التحول الطاقي المستدام في البلاد، من خلال تنظيم “المؤتمر الوطني للتحول الطاقي العادل والمستدام” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يومي 24 و25 سبتمبر 2025، في فندق كورنثيا – طرابلس.

ويشكل المؤتمر منصة وطنية لتعزيز الحوار حول التنمية المستدامة، الطاقة المتجددة، وحماية البيئة، بما يتماشى مع أولويات ليبيا الاستراتيجية. الحدث مخصص بالدعوات الخاصة، مع إمكانية متابعة بعض الفقرات بشكل افتراضي.

وللاطلاع على مبادرة جيل الطاقة التابعة للوزارة: اضغط هنا