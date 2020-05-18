«المؤسسة الليبية للاستثمار» تواجه انتقادات لطريقة تعاطيها مع مبادئ وآﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

إدارة المؤسسة تُواجه انتقادات لطريقة تعاطيها مع المفاهيم الإدارية الحديثة والممارسات العامة كـ”الإدارة الرشيدة – الحوكمة” التي أعلنوا اتباعها وهناك صراع للوصول إلى الأموال السائلة التي تقدر بأكثر من 67 مليار دولار.

أفادت المؤسسة الليبية للاستثمار، بأن محكمة الاستئناف في لندن أصدرت حكماً لصالح المؤسسة الجمعة الماضية، لتنهي به مرحلة ما وصفته بـ”النزاع على الشرعية”، وأنها ستواصل تنفيذ استراتيجياتها لأسس الحوكمة الرشيدة واستلام الأصول وصونها وتنميتها لصالح الشعب الليبي.

وقالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن محكمة الاستئناف في لندن، أصدرت حكماً مؤكدة بشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، برئاسة علي محمود حسن. وفي الوقت نفسه يبدو أن هناك محاولات مستمرة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لتغيير رئيس المؤسسة قريبا.

وفي سياقٍ ذي صلة وضمن متابعة تطورات أمور المؤسسة، تواصلت «عين ليبيا» مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق عبد المجيد بريش، للاستفسار عن أسباب هذا الصراع والنزاع على المؤسسة.

وقال بريش في حديثه مع محرر الشؤون الاقتصادية، إن هناك صراع قوي على ما تبقى من أموال بالعملة الصعبة سائلة خارج خزينة المركزي وخارج ليبيا.

ورأى بريش بحسب وجهة نظره الشخصية، أن في وضع البلاد الراهن حان الوقت لإقفال المؤسسة وكل شركاتها وصناديقها الداخلية والخارجية وتوقف فوراً عقود العمل وصرف المعاشات لموظفيها وتسييل أصولها من قِبل خبراء ومستشارين دوليين تحت إدارة البنك المركزي بدون تدخل من أطراف الصراع الحالي وأن تودع أموالها في خزينة المصرف المركزي تحت حساب مجمد باسم الأجيال القادمة لفترة زمنية إلى حين أن يستتب الأمن في البلاد وتستقر الأمور السياسية تحت حكومة جديدة مخلصة وطنية ذات كفأة موحدة ودستور وبرلمان منتخب، فبهذه الطريقة سنتفادى سرقة أموال الأجيال القادمة، حسب قوله.

وفي ذات السياق، تواصلت «عين ليبيا» مع خبير قانوني ليبي مٌقيم في لندن، وسألته بشأن طلب ودعوة الإدارة الحالية للمؤسسة لتمكينهم من مواصلة الجهود لرفع الحراسات القضائية بشكل نهائي واستلام الأصول والأموال والليبية المتبقية لدى الحارس القضائي.

وقال الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه: “إن ما أعلنته المؤسسة بخصوص اتباع أسس الحوكمة الرشيدة واستلام الأموال من الحارس القضائي لتنميتها لصالح الشعب الليبي لا تتوافق بسلوك أو انتماء رئيس المؤسسة الحالي الدكتور علي حسن محمود.

وأضاف يتساءل: “ما هي مسؤولية مجلس إدارتها ومسؤولية أعضاء مجلس أمناءها في هذا الخصوص تحت القوانين الليبية الإدارية وحسب الحوكمة الرشيدة؟ لماذا لم يتخذ لا مجلس إدارة المؤسسة ولا مجلس أمناءها إجراءات لإيقاف من العمل الموظفين الذين قاموا بهذه الجرائم في حق المؤسسة وفي حق الأجيال القادمة التي أسست المؤسسة من أجلها،، وماذا عن تصرف الرقابة الإدارية التي يفترض أن تتخذ إجراءاتها بالخصوص ومحاسبة هذه المجالس على التقصير في مهامهم وإحالتهما إلى العدالة؟”.

وفي مقال له مؤخراً، كتب المحلل والخبير الاقتصادي سامي رضوان عبر موقعه الرسمي، عن تحصل إسماعيل أبوظهير من المؤسسة الليبية للاستثمار والتي كانت برئاسة محمد لياس في ذلك الوقت على 700 مليون دولار لإدارتها في سنة 2007، وفي سنة 2014 أراد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش إنهاء عقد التفويض معه لأن العقد كان غير عادل لصالح المؤسسة، وطلب منه إعادة الأموال إلى المؤسسة عندما كان رئيسًا لها، حيث رفض الأخير إعادة المبلغ، وقام على إثر ذلك بريش بتقديم شكوة رسمية للنيابة الليبية في 2015 وقام أيضا برفع دعوة قضائية ضده في محاكم هولندا.

وأضاف المقال الذي طالعته «عين ليبيا»: “ومن المعلومات السائدة علمنا أن بعد خروجه من المؤسسة اكتشف عبد المجيد بريش مؤخرًا أن علي حسن محمود أدلى بشهادة في محكمة إنجليزية لصالح إسماعيل أبو ظهير وأعاد تعيينه أيضًا في مجلس إدارة الشركات القابضة التي تمتلك مبلغ 700 مليون دولار من خلال قرار مجلس إدارة مشكوك فيه”.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.