المؤسسة الوطنية تواجه تسرب نفطي طارئ جنوب الزاوية بخطوات سريعة وحاسمة

تواصل فرق الصيانة والطوارئ التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط جهودها المكثفة لإيقاف تسرب نفطي في أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب مدينة الزاوية.

وفي هذا السياق، باشرت فرق الصيانة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة عبر الخط المتسرب، وقفل الصمام بمنطقة الرياينة، وفتح صمامات التفريغ بمصفاة الزاوية لتخفيف الضغط على الأنبوب.

كما يجري حالياً قيام فريق متخصص بالكشف الفني لمعرفة أسباب التسرب، إلى جانب التنسيق لسحب واسترجاع كميات النفط المتسربة ومعالجة التلوث البيئي الناتج عنها.

ويُتابع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة مجريات العمل على مدار الساعة، لتقييم سير عمليات الصيانة وإعادة تأهيل الموقع، وإصدار التوجيهات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات.