مؤسسة النفط: الإنتاج يتجاوز 1.38 مليون برميل من الخام خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتاريخ 26 يوليو 2025، بلغت 1,382,990 برميلًا من النفط الخام، و54,024 برميلًا من المكثفات، بالإضافة إلى 2.543 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتعكس هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا في الإنتاج الليبي، رغم التحديات السياسية والأمنية المستمرة في البلاد. كما تأتي هذه البيانات في وقت تتزايد فيه التوقعات العالمية بشأن أهمية الإمدادات الليبية للأسواق الأوروبية، خصوصًا مع التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالطاقة، والطلب المتنامي على الغاز والنفط في السوق العالمية.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط مراقبة وتحديث معدلات الإنتاج بشكل يومي، ضمن جهودها للحفاظ على استقرار الإنتاج وزيادة العوائد النفطية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية المعتمدة في قطاع الطاقة.