المؤسسة الوطنية للنفط تحتفي بإنجازات «الشركة الوطنية للحفر» وتدعيم أسطولها

باشرت الشركة الوطنية للحفر، تحريك الحفارة رقم 11 إلى موقع العمل لتنفيذ حفر ثلاث آبار استراتيجية لصالح شركة سوناطراك سيبكس وفق فلسفة الحفر المتكامل (IPM)، بالتعاون مع نخبة من الشركات العالمية والمحلية.

وجاء هذا التحرك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركة الوطنية للحفر والمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تسعى إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق إنجازات نوعية في قطاع الحفر وصيانة الآبار.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالدور الكبير الذي قامت به الشركة الوطنية للحفر وفريق التفاوض المكلّف، مشيدًا بنظام المشاريع المتكاملة الذي يواكب المعايير العالمية، ومؤكدًا على مكانة الشركة كشريك موثوق وفاعل في المشاريع الكبرى.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لسلسلة نجاحات حققتها الشركة مؤخرًا، تضمنت إعادة تشغيل الحفارات رقم 13 و12 و33 وضمها إلى أسطول الشركة، مما يعكس التزامها بالحفاظ على جاهزية الحفارات وتعزيز قدرتها التشغيلية لزيادة الإيرادات والمنافسة في الأسواق المحلية.

وفي سياق نشاطات شركة سوناطراك الجزائرية في ليبيا، حصلت على ترخيص استكشاف ومقاسمة الإنتاج في جولة العطاء العام لعام 2008، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اكتشاف نفطي تجاري بمنطقة A-65/2 بحوض غدامس، من قبل شركة سوناطراك الجزائرية، ينتج حالياً حوالي 4200 برميل يوميًا، مع خطط لتطوير الموقع ووضعه على الإنتاج الكامل قريبًا.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط المستمرة لتعزيز احتياطيات ليبيا من النفط والغاز ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.