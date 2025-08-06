مؤسسة النفط تحصل على شهادة «آيزو» لتعزيز الأداء المؤسسي

حققت ست إدارات فنية بالمؤسسة الوطنية للنفط إنجازاً كبيراً بحصولها على شهادة الجودة الدولية “ISO 9001:2015”، بعد اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق الخارجي التي أُجريت تحت إشراف خبراء دوليين.

وشهدت هذه العملية متابعة دقيقة من رئيس فريق الجودة بالمؤسسة، ومديري الإدارات، إضافة إلى مختصين من مركز بحوث النفط.

وتضمنت الإدارات التي حصلت على الاعتماد كلاً من: الاستكشاف، والتطوير الاحتياطي، والصيانة، والمشاريع الصغرى والكبرى، والحفر، والمعلومات الفنية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود متواصلة تمثلت في إعداد وتوثيق الإجراءات، وتحديث النماذج التشغيلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وبإشراف مركز بحوث النفط.

وتعكس هذه الخطوة التزام المؤسسة بأعلى معايير الجودة والحوكمة، وتعد دليلاً على سعيها المستمر نحو التميز المؤسسي والاستدامة في قطاع النفط الليبي.