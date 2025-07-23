المؤسسة الوطنية للنفط تعلن معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، عن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في إطار التحديثات الدورية لعمليات الإنتاج في مختلف الحقول والمرافق التابعة لقطاع النفط في ليبيا.

ووفقًا للبيان الصادر عن المؤسسة، فقد بلغت كميات الإنتاج على النحو التالي:

النفط الخام: 1,379,198 برميل

المكثفات: 51,655 برميل

الغاز الطبيعي: 2.547 مليار قدم مكعب قياسي

وتأتي هذه الأرقام في سياق استقرار الإنتاج نسبياً، وسط جهود مستمرة تبذلها المؤسسة بالتعاون مع شركاتها التابعة، للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف المواقع.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والصيانة اللازمة لرفع القدرة الإنتاجية وضمان استدامة القطاع، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.